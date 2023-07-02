水龍捲現索罟群島 歷時5分鐘 攝友目睹網民羨慕

索罟群島對開海面現水龍捲，持續約5分鐘後消失。（香港風景攝影會 Ida Au）

本港驚現水龍捲！有網民在昨日上午約10時55分，於大嶼山西南、索罟群島附近，目擊懷疑水龍捲形成，水龍捲隱約由海面上拔升而起，直奔雲層，期間更隨海浪、氣流緩緩移動，過程僅持續約5分鐘。本港過去64年有紀錄以來，錄得42宗水龍捲報告，近年較熱門的出現地點為長洲。

社交群組「香港風景攝影會」成員「Ida Au」在社交群組分享，指其第二次目擊到此般奇景，稱昨日海上天氣一般，但可以目睹仍覺開心。其他網民亦對其表示羨慕，有天文愛好者更翻看當時的雷達圖像，指其身處位置的確有較強烈對流。據香港天文台資料，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜着水滴的雲柱，由對流雲的底部連接着水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。其中一種較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。這類水龍捲的生命周期和移動路徑都較短，一般不會持續超過20分鐘，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

1959年以來錄42宗報告 天文台資料顯示，由1959年至今合共錄得42宗水龍捲報告。翻查資料，去年6月8日在懸掛黃色暴雨警告信號期間，天文台接獲長洲有水龍捲報告，天文台在專頁發布一張長洲水龍捲照片。2018年6月7日傍晚，在香港仔薄扶林對開海域，有人拍攝到疑似水龍捲相片，天文台長洲自動氣象站望向北面及東灣的鏡頭，在傍晚6時45分，也「捕獲」了相關水龍捲，出現不足5分鐘。另外，同樣在2018年6月，有市民在長洲目擊水龍捲。

另外，早前出現在南海東北部的熱帶擾動組織，天文台料其與香港保持相當距離，或於海面上逐漸消散，會繼續密切監測該熱帶擾動的動向。熱帶擾動（Tropical Disturbance）是低壓區的一種，並不視為熱帶氣旋的其中一個分級，但在具備適合條件的情況下，例如微弱垂直風切、較高的海水溫度，例子攝氏26.5度或以上，就有機會發展成熱帶氣旋。