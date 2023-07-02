拾荒婦推紙皮過路 捲車底亡 九巴：料事主先被其他車輛撞倒

【本報訊】九龍灣一名六旬拾荒婦，前晚深夜推着載有紙皮的手推車橫過馬路，期間疑遭一輛駛至的九巴撞倒，她被捲入車底重創昏迷，送院搶救後惜傷重不治。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕涉事的巴士車長。九巴表示經了解後，相信女事主先被其他車輛撞倒，其後涉事巴士始駛至。人員經進一步調查後，在昨日下午以涉嫌「意外後沒有停車」等共3宗罪，拘捕一名七旬的士司機，並把他扣留調查。

九巴車長涉危駕 另拘七旬的哥 遇車禍身亡的婦人姓王（65歲），人稱「珠姐」，居於牛頭角下邨，平日在牛頭角街市檢拾紙皮。據同行透露，「珠姐」失婚，育有二子一女，現時僅與其中一子同住。另外，有同行形容「珠姐」脾氣暴躁，不時與同行因爭紙皮發生爭執，她每晚會預先把日間檢獲的紙皮，以手推車推到工業區回收店外擺放，以便翌日可以盡快出售。同行又指，「珠姐」亦聘請前夫替其執拾紙皮，她亦把紙皮疊到頗高從而遮擋視線，過馬路時又不顧危險「自行自過」，對其發生意外深感難過。

事發於前晚深夜約11時，一輛由油塘開出的33號路線雙層九巴，沿偉業街往旺角方向行駛，當駛至近啟福道天橋，車長懷疑收掣不及，撞倒推着載有紙皮手推車的王婦。她被捲入車底腳部重創當場昏迷，有途人赫見發生意外，慌忙協助報案。救援人員接報趕至，迅速救出傷者，惟她已奄奄一息，經送院急救後，延至晚上11時54分傷重不治。執法人員封鎖現場，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕姓黃（26歲）巴士車長，並把他帶走作進一步調查。

九巴發言人當晚表示，九巴對事件表示難過，對死者和家屬致以深切哀悼和慰問。至昨日下午，九巴指根據最新了解情況，相信女死者先被其他車輛撞倒，及後九巴33路線巴士始駛至。九巴會繼續配合執法部門調查，以盡快查明意外經過及原因。執法人員經進一步調查後，昨日下午五時拘捕一名姓張（72歲）的士男司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」，他已被扣留調查。