擘口酣睡警車當值 阿蛇入夢甚舒適

斷正紀律敗壞 料書面訓誡 近期涉及警員知法犯法及刑事違規的案件不時發生，警員執勤時的不當行為亦惹起社會關注。繼去年爆出一名軍裝男警員在國安公署當值期間「夢中護國安」事件後，早前又有網民在土瓜灣偉恒昌新邨，看見一輛警車停泊在屋苑內，車上一名瘦削及身穿制服的男警員，安坐司機位當值期間「蛇王」睡覺，狀態更似乎進入熟睡，令人質疑偷懶警員如何保障市民生命安全。

近日網上社交平台流傳一張圖片，可見一輛警車正停泊在偉恒昌新邨一處，根據車頭所掛牌號，相信隸屬於西九龍總區。車上一名正在當值的警員卻在「大覺瞓」，更出現昂首擘開口的姿態，相信當時正好夢正酣，狀甚舒適，不察覺已給市民拍下照片，更遑論若有賊人趁機犯案，逃之夭夭。根據《警察（紀律）規例》，當值時睡覺屬於違紀行為，一般會對違紀者施加書面訓誡。事件引來熱議，網民紛紛留言，如「見疑即報」，亦有人揶揄「人哋休班不休息，體諒下好唔好」及「這就是正式取錄的長官」等言論。警方回覆指，正跟進調查事件，並稱非常重視人員的操守，定必嚴正處理。

當值大覺瞓 夢中護國安 警員被揭發當值期間蛇王「大覺瞓」已不是首次，去年7月，一名軍裝男警在銅鑼灣的國安公署當值期間，被人直擊在休息室椅子上躺平睡覺，卸下佩槍、警棍、胡椒噴霧等裝備，脫下鞋子，更誇張到自備眼罩安眠，拍攝者不斷靠近他拍攝其臉容及裝備，甚至徘徊佩槍放置的地方多時，該警員也未有為意繼續熟睡，涉違反紀律，據了解，事後該警員以私人原因遞信辭職。

此外，近期涉及由法庭處理的警員刑事定罪案件，所涉罪行有不同種類。2021年9月期間，一名時任崔姓男警，就同袍女總督察林婉儀在同年於沙洲對開追截走私快艇時墮海殉職，在網上發表「抵死」的仇恨言論，在今年3月裁定具煽動意圖行為罪成判囚10個月。在2019年，時任李姓警長收受親友50萬元賄款，協助對方的朋友報案以解決財務糾紛，今年4月裁定公職人員收受利益罪成，判囚18個月。

警員犯刑案 遍多種罪行 2022年5月，伍姓男警便衣當值期間，在超市及連鎖店內公然以手機偷拍兩名女子的胸及腳，今年5月承認有違公德及遊蕩導致他人擔心等罪，判囚4周。2022年5月，劉姓女警休班時，於名牌時裝店偷竊值5,600元的帽子，今年6月裁定偷竊罪成判囚3個月但准緩刑一年。