7‧1免費搭車 乘客倡擴至巴士重鐵

【本報訊】昨日為七一假期，市民可免費乘搭本港多個公共交通工具，當中包括港鐵輕鐵及港鐵巴士；至於九巴及龍運巴士，12歲以下小童昨日和今日拍小童八達通都可以免費乘車；而電車更是由昨日起一連五日，市民可無限次免費乘搭全線普通載客電車，惟有市民表示，相關優惠的宣傳工作可提早，免費搭乘也可推展至巴士、重鐵等交通工具，令受眾更廣。

指應提早宣傳工作 多位市民向本報表示知道免費搭乘電車優惠，吳先生及李小姐均認為宣傳力度可加大，而優惠可推展至巴士、重鐵等交通工具，令受眾更廣，其中吳先生認為宣傳工作應至少提早一個月進行，又直言今次優惠很多都不在自己的生活層面內，而李小姐則指百物騰貴下，最希望打工仔可以加多點人工。

市民於昨日出行進出輕鐵站或登上港鐵巴士時享有免費乘車優惠，毋須拍卡或付車費；昨早輕鐵站也有張貼告示，提醒市民毋須拍卡，有長者對此優惠感到開心，認為可以節省車費，並會因免費乘車而到不同地方逛街吃飯。也有市民帶兒子轉乘港鐵巴士出行，指出若港鐵其他路線都提供相關優惠就會更好。

電車及天星小輪等航線免費，包括來往尖沙咀及灣仔的天星小輪航線、富裕小輪水上的士四條航線，吸引市民過海乘搭。有居住深水埗的市民指較少來港島，過往從未搭過電車，因應免費而特意帶同子女乘搭。