屋邨下半旗 惹搞破壞疑雲

【本報訊】昨日「七一」，各區屋邨、馬路等均出現大量五星旗、區旗的裝飾以誌紀念。惟本報昨日接獲讀者反映，指油塘高怡邨部分因「七一」懸掛的五星旗和區旗，竟被人「下半旗」，可謂相當失禮。由該讀者提供的相片可見，整個屋邨內布置的五星旗區旗，有很多旗幟被安放於燈柱的頂部，邨內兒童遊樂場處的旗幟卻「下半旗」，懷疑有人蓄意破壞。

昨日適逢「七一」，由於下半旗往往是對發生嚴重自然災害、突發公共衞生事件以及其他不幸事件造成特別重大傷亡時誌哀的表現。該讀者認為有人乘機「攞景贈興」，以人手拉低旗幟，形成「下半旗」的場面。

料鬆脫下滑 不涉刑事 不過有網民卻指出，邨內布置的五星旗、區旗並非安放於正統旗杆上，而是懸掛在邨內的電燈柱，或因經驗或技巧不足，令旗幟鬆脫或下滑，加上有問題的旗幟只佔小部分，推測並非有人故意破壞。

執法部門發言人表示，人員到場視察後，相信是視角角度問題引起誤會，事後已把引起誤會「下半旗」的旗幟移走，事件並不涉及刑事成分。