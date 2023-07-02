M+博物館2.3萬人次入場 平均等兩小時

【本報訊】七一假期，康樂及文化事務署轄下場地如太空館及科學館等，部分展覽昨免費參觀，市民亦可免費使用籃球場及網球場等設施。而西九文化區M+博物館不用預約即可入場，惟大排長龍，市民要排足兩小時才能進內參觀。至於故宮文化博物館7個專題展覽亦免費開放，需事先預約，未預約參觀的市民需自費入場，感到失望和不滿。

康文署多個場地免費使用 康文署的康體設施免費開放，如籃球場和網球場，每人可免費預訂一節，有家長指與老師一同安排，提早一周預約羽毛球場和籃球場，予小朋友使用；而科學館、太空館、文化博物館，部分展覽亦可免費參觀。另外，西九文化區M+博物館不用預約即可入場，昨午所見，擠滿等候入場市民，有參觀人士指已排隊逾50分鐘仍未可進場。西九文化區管理局表示，M+全日共錄得超過2.3萬人次入場，平均輪候時間逾兩小時。由於M+博物館開放時間至晚上6時，因此會在5時「截龍」，確保已輪候人士可在開放時間內入場參觀。

至於故宮文化博物館7個專題展覽，同樣免費開放，不過就要事前預約，而可供預約的3,500多張免費標準門票早已被全數被預約。有市民以為可不用預約就可免費入場，最終要自費參觀，對此感到失望和不滿。亦有市民穿上漢服到場參觀，盛裝出席的她們在門外合照，引來不少人注目。