優惠多宣傳少 零售餐飲7‧1不旺財

【本報訊】七一假期適逢周末，尖沙咀、旺角人流如鰂。零售與餐飲業界舉行「香港開心購物節」及優惠活動，飲食界召集逾1,450間食肆，推出指定套餐或食品有71折或特定優惠；另有150個品牌、約6,000間商店提供折扣優惠，又送出130萬份免費禮品，包括1,000份超市現金券，一萬個漢堡包、10萬杯咖啡等。不過市面眾多店舖未見貼出相關優惠，有市民坦言不知道，亦有商戶說天雨影響人流，生意一直未如理想。

本報記者於下午2時從尖沙咀，沿彌敦道向旺角出發，沿途視察所見，尖沙咀名店區附近人頭湧湧，看似回復疫情前熱鬧的光景。不過沿途數百間店舖中，於店外貼出7‧1優惠或購物節獎賞推廣的店舖十指可數，而藥房、個人護理店及珠寶店等，亦沒有擠滿旅客，店員看着門外「等運到」。

天雨影響 人流更不理想 市民曾先生稱，不知道有折扣優惠，店舖亦未見大型宣傳，店員亦未提及，又指自己並非經常留意優惠攻略，或因此錯失購物良機。剛於麥當勞用膳的譚先生亦說，不知道麥當勞做吉士批折扣，店內亦沒有張貼宣傳。

即使有折扣優惠，亦未必旺丁旺財。佐敦一間家品店雖然於門口、店內貼滿71折宣傳廣告，店員亦落力推銷，但店員明叔大呻仍然很靜，未見街坊、旅客掃貨，與平日差不多，相信與天氣不穩有關。藥妝店員黃先生則說，生意較平時周末多。

佐敦稻香茶居經理陳女士則稱，昨早接獲數十個電話查詢7‧1套餐優惠，但由於天雨，未有太多人即時訂位，晚市亦未爆滿，預料生意與平日周末差不多。而快餐店店員指，71折優惠深受歡迎，眾多人特意轉食海南雞等優惠套餐。