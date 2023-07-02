港府踢爆 Google疑藉黑暴歌事件 再掀國際輿論戰

要求手令始肯移除 逼擺上法庭解決 反修例歌曲《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong）近年於各個不同平台傳播，律政司司長於上月5日入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾人士在網上或任何平台傳播該歌曲，並要求下令互聯網搜尋平台Google移除32條以不同語言或方式演繹《願榮光歸香港》的YouTube影片。創新科技及工業局局長孫東表示，Google提出必須要有法庭手令才會移除相關歌曲，故港府最終以法律途徑，入稟高院去解決。孫又期望未來工作是要沿着創新科技發展藍圖的方向，落實在香港建立國際創新科技中心。

孫東指出，過去局方與Google交涉，已多次向Google反映把這些反修例歌曲移除，但Google一直沒有接受局方建議，並提出必須要有相關歌曲有違當地法律之證明，港府遂用法律手法去解決。他透露，Google似乎準備在這個議題上，再跟港府做一場國際的輿論，形容這場紛爭是他任局長一年以來較大的挑戰。

當局以科技手段將國歌置頂 孫東又稱，Google對港府提出的置頂要求反應強烈。他指出，港府希望把正確的國歌資訊置頂，但Google對這個提議有強烈的反彈。既然Google提出了很多科技的原因不能置頂，港府亦用科技手段去應對。前段時間通過網絡搜尋計劃，將正確的國歌資訊，在搜尋的名單中推到前列。

本月21日開庭處理禁制令 有關律政司司長早前入稟高院申請禁制令，禁止有意傳播《願榮光歸香港》的公眾人士繼續在網上或任何平台傳播該歌曲的案件，高院法官批准控方於政府、律政司及警方網站及於灣仔分區警署等張貼告示，知會擬為被告人士接收相關入稟令狀文件。法官亦定於本月21日，開庭處理有關禁制令的事宜。