涉14宗店舖盜竊 雌雄假難民落網

【本報訊】假難民續禍港殃民！屯門區執法人員根據6月中旬發生的數宗店舖盜竊案，經情報分析及深入調查後，發現一個活躍於屯門區的店舖盜竊集團，主要針對低設防的連鎖商店及超市，盜取貨品後再把贓物轉售圖利。人員鎖定兩名主要骨幹成員，並於上周四（6月29日）拘捕一名45歲外籍女子及一名55歲外籍男子，二人涉嫌在6月1日至上周四期間，在屯門區干犯14宗「盜竊」案。據悉，兩名男女疑犯為越南籍，俱持「行街紙」留港。

低於市價轉售 檢贓物值3萬 初步調查顯示，該犯罪集團專門從屯門區各大型連鎖商店及超級市場偷取各類型貨品，包括日用品、食材、家品電器、個人護理物品等，並把偷取的貨品存放於屯門一村屋單位，再以低於市價價錢轉售貨品套現。人員在單位內檢獲超過80件懷疑贓物，包括魚油丸、營養補充品、零食、奶粉、化妝品、電熨斗、防曬霜及充電寶等，初步點算贓物價值約3萬元。

兩名被捕男女已被扣留調查，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。根據資料，今年全港店舖盜竊案有上升趨勢，今年首4個月已接獲2,494宗相關罪案投訴，較去年同期上升超過三成。