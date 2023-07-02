白撞WhatsApp氹投資 防中伏 轉帳前三思

網騙猖獗 一周91宗共損失逾4300萬 投資騙案不絕，市民以手機通訊軟件與陌生人接觸時務必要謹慎。過去一周執法部門共接獲91宗網上投資騙案，總損失逾4,300萬元，當中接近一半案件均源自「白撞」WhatsApp訊息。其中一名男子日前透過白撞WhatsApp短訊結識陌生網友，誤信對方介紹的假投資平台，下載一個名為「A股通」手機應用程式去投資內地證券，兩個月內總共投放近270萬元至對方戶口，其後對方以不同藉口拒絕事主提款，才驚覺中伏。

截至上周五（6月30日），最近一周發現6個假投資應用程式或平台，包括wtcbauc.vip、daslub.com、mtnldt.com、wtndsk.vip、jushan.xyz，以及blackhcoin.com。

「有伏」平台 網址域名古怪 大部分「有伏」平台都擁有以下特徵，包括在搜尋器輸入平台網址，並在前後加上雙括號（（ ）），只有零星搜尋結果；在域名工具（如 who.is）輸入平台網址查找註冊資料，發現只註冊了極短時間；平台欠缺公司地址、電話、電郵等資料；網址域名古怪、延伸冷門（如.xyz、.vip）；利用桌面電腦瀏覽網站時，介面比例和設計出現異常。

首季逾2萬宗罪案 增48% 據保安局在5月中公布的數字，本港在今年首季錄得20,584宗罪案，較去年同期大增了48%，當中升幅最大的是詐騙案件，首季共錄得8,886宗，佔整體罪案四成，增幅高達65.2%，其次則為盜竊案件，3個月合共錄得5,340宗，上升幅度亦達45.2%。

當局解釋指，首季罪案數字上升與詐騙案件持續攀升有關，加上去年同期正值第5波疫情，社會活動減少，個別案件錄得紀錄新低，隨着社會復常及加強執法，傳統罪案亦有所上升。