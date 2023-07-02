易通行濫收費日均30宗 運署：瑕疵難免 督促改善

【本報訊】政府在5月7日推出「易通行」不停車繳費服務，已於青沙管制區、城門隧道和獅子山隧道實施，運輸署及服務營辦商每日平均收到約30宗關於涉及濫收費的投訴。運輸署署長羅淑佩昨出席一個公開場合時表示，現時每日平均有10多萬車流在3條使用「易通行」的隧道行駛，難免有些少瑕疵，該署正督促服務營辦商努力改善問題。

青沙管制區快人手分半鐘 運輸署上月指出，早前收到投訴個案經調查和跟進後，發現投訴主要涉及車主稱未曾駛經隧道但收到繳費通知，或稱其車牌號碼懷疑被非法盜用，要求退回隧道費等。而在人手核對車牌號碼過程中，則出現入錯車牌號碼，以致向其他車主錯收隧道費。如證實車輛遭非法盜用車牌，或在人手核對過程中出現人為錯誤，受影響車主會獲退回錯收的隧道費。

在易通行實施前，運輸署指青沙管制區即尖山隧道及沙田嶺隧道，在繁忙時間以人手收費通道繳付隧道費，平時需要約兩分鐘才可通過收費廣場，實施後平均約半分鐘則可通過收費廣場。至於城門隧道、獅子山隧道的交通流量變化，仍有待進一步觀察。