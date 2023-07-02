西九站壞信號 高鐵14班次 取消 延遲

【本報訊】昨日傍晚5時50分起高鐵服務出現延誤，港鐵於晚上近7時30分表示，因香港西九龍站信號故障，高速鐵路列車服務受阻，人員搶修，更有乘客對安排表示不滿。港鐵於昨晚約8時指高速鐵路列車服務逐步恢復正常，受影響乘客如想安排退票，可於30天內到有關平台或西九龍站辦理。受故障影響，4班往來福田及深圳北的車次取消，逾10班車次延遲。

等逾兩小時逐步復常 網上圖片可見，由傍晚5時50分起列車服務開始延誤，大批乘客滯留於站內；亦有人表示已登上列車逾半小時，但仍未開出，一直在車內呆等。另有乘客稱，過關後才知悉高鐵延誤，但由於已過關，「出不去走不了」，不知如何是好。

往來四川列車昨開通 有旅客更稱，不清楚發生甚麼事，也未知服務受阻的原因，得悉高鐵服務受阻後，認為對行程有些影響。另有旅客責備工作人員，為何仍不能乘坐高鐵。旅客劉先生則稱，得知高鐵服務受影響後，會轉到四周遊覽，之後再經羅湖返回內地。

另一方面，香港往來四川省的高鐵昨日開通。昨早8時48分，首班車由成都東站出發，途經樂山、宜賓西、貴陽東、桂林西、肇慶東、三水南、佛山西、廣州南、虎門、深圳北站，約於下午6時55分抵達香港西九龍站，全程約10小時7分鐘；至於從香港「北上」的列車，首班車則於昨早10時08分啟航，晚上7時53分抵達，全程9小時45分鐘。

此外，往來西九龍站與廣州東站、深圳北站及福田站的列車服務亦會由昨日起加強。高鐵網絡覆蓋遍及全國69個站點，列車服務由每日164班增至182班。