新巴尾班車走進歷史 車迷夾道送別

【本報訊】服務香港25載的新巴昨日起正式與城巴合併，而最後一班以新巴品牌營運的常規路線970X號線，於昨日凌晨約一時半由長沙灣甘泉街總站開往香港仔。新巴尾班車吸引不少巴士愛好者到場「打卡」送別，紛紛表示不捨。

乘客獲贈紀念品 為迎接兩巴合併，巴士公司舉辦特別活動，昨日凌晨約1時許，長沙灣巴士站現場有資深新巴職員作最後登車廣播，並向有份乘搭尾車班的乘客送贈紀念品。負責駕駛尾班車的新巴車長劉永洪為「三朝元老」，原本任職中巴，後在新巴任職約25年，曾獲公司「服務獎」，現在再到城巴任職。他形容見到許多市民到來夾道送別，特別感觸及開心，昨日換上新制服後便會繼續上班，並明言「將來會做得更好」。

凌晨1時半，4輛新巴經典波浪紋巴士準時從車站開出。到了凌晨約5時，新巴完成使命後駛回柴灣創富道車廠，城巴管理層將舉行專營權交接儀式，象徵全新城巴專營權投入運作。兩巴合併後的首班車是為通宵路線N8P號線，於昨日凌晨約4時由小西灣（藍灣半島）開出。城巴表示，將加派人手及調動車務資源，務求令專營權順利交接。