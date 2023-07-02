港車北上 僅130人飲頭啖湯

申請難齊備資料 需與內地再協調 港車北上終於實施。中國香港汽車會昨早於亞洲國際博覽館舉行「港車北上啟動禮」，參加典禮的運輸及物流局局長林世雄表示，開放「港車北上」首小時已有11架車過關，直至早上10時增至40多架港車北上，流程大致暢順。不過，仍有不少車主未能趕及首日申請一嘗「頭啖湯」滋味，有參加典禮的車主則稱，暫時仍用已有的中港車牌開車到內地，希望日後申請「港車北上」後可更方便到內地旅遊。

「港車北上啟動禮」有逾50架汽車在場展示，不過因大部分車主未能趕及申請「港車北上」，原先的大型汽車巡遊取消，部分汽車改用中港車牌北上。

林世雄昨亦與汽車會一同體驗「港車北上」到珠海。對於不少車主因保險及驗車問題，未能趕及首日出發；他指新措施涉及車輛通過兩地口岸，故車主申請需齊備資料。對於有意見指保險生效日期和申請日期未必脗合，或是沒有內地電話，難以提交申請；林稱會和內地部門協調，希望車主申請時更方便。

中港牌車湊熱鬧 昨僅有130名車主趕及首日體驗新措施，從事媒體行業的鍾先生，平常每兩三個月到內地工作一次，以往亦有在內地開車遊玩的經驗，他希望申請以後，有更多機會開車北上旅遊。申請方面，他指由6月1日起，約花20日才完成，坦言在上載文件方面有難度，因內地網較難使用，不太明白如何操作。

劉先生則以原本的中港車牌參加典禮，他打算與親朋好友到珠海旅遊一天，翌日返港。他擬以古董車申請港車北上，由6月10日開始申請禁區紙，至今暫未收到回覆，只好耐心等候，故只能以平常工作用、已有約5年的中港車牌到珠海遊玩。

在內地開車已有逾10年經驗的許先生笑稱：「未出發先興奮！」雖然未能趕及申請「港車北上」，但他仍會以中港牌照的汽車北上。經營服裝設計生意的他，平常多到內地工作，主要逗留廣州，相信日後到內地旅遊及工作會更為方便。