醫健：伶牙俐齒 牙齒矯正與人工智能 （上）

自從最新一代的ChatGPT橫空出世，其驚人的大數據分析能力，能於一瞬間利用「大語言系統」（Large Language System）「生成」（Generate）叫人目瞪口呆的高質答案。縱使它的數據庫只及於2021年之前的Data，縱使它偶有出錯（有說其實是閣下問得不清不楚），亦縱使我必須以外地電話號碼或VPN才能Login使用，ChatGPT已成功入屋！

人工智能（Artificial Intelligence，簡稱AI）高速發展並融入生活，假如抱殘守缺，老是說「有啲嘢唔係人工智能可以取代嘅」、「唔會咁快喺我呢個年代出現㗎喇」，恐怕有點愚不可及。

減人為出錯風險 醫學界其實也早已引入人工智能作輔助以提升醫療水平，例如憑肉眼去分析X光片之外，再配合人工智能找出「有可疑嘅味道」的地方，包括疑似病變組織，減少人為出錯的風險。香港大學牙醫學院近日成功研發，利用AI去檢查例如牙齦發炎等的牙患，並拓展於牙科外展服務上，惠及有需要的基層市民和許多長者。

近年大行其道的「透明牙套」箍牙治療，某程度上亦借助AI去建立整個牙齒矯正生態系統。透過讓電腦「學習」牙齒形狀和各種特徵，它便能分清楚這個「尖尖地嘅」是犬齒，那個「大大份嘅」叫■■齒，再以海量完美牙齒排列（Ideal Occlusion）的例子去餵飽電腦。根據這邏輯人工智能便自動懂得將七國咁亂的牙齒朝終極理想重新排列好。

究竟AI可以能否幫牙醫和大眾處理排列不整齊的牙齒呢？下回再同大家分享。

（這篇文章並非由ChatGPT寫成，是先由筆者完成手稿後，再以人工智能識別語音（Voice Typing）自動「打字」完成。）

牙齒矯正科專科醫生邱家寶