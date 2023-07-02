補血滋陰多食棗類助養生

【本報訊】市面上的棗種類繁多，有大棗、紅棗、南棗、蜜棗等，各自有不同功效。基督教聯合那打素社康服務表示，紅棗的補血功效較優；南棗肉質厚實，身乾甜軟；而蜜棗則有補脾滋陰之效。機構補充，一些棗類產品亦可用來沖泡養生的三棗茶。

機構指，紅棗是由鮮棗燙漂後晾曬而成的。紅棗的補血功效較優，適合氣血不足睡眠差者，或經期後血虛的女性，以補氣血。

南棗為冬令補品，質量好的南棗色澤烏亮，肉質厚實，身乾甜軟。南棗經過精挑細選，因此價格亦較為昂貴，但補血效能相若。

糖尿病患忌亂服 機構稱，蜜棗是用鮮棗或乾棗再經糖煮製而成，是蜜餞中的一種。蜜棗味道較甜，雖仍有補脾滋陰之效，但補血能力亦偏弱，故多用以煲湯調味。因為含糖量高，糖尿病的人士不宜服用。

養生方面，機構指可加入紅棗、南棗、蜜棗各一顆製作三棗茶。把材料洗淨，放入保溫壺，以小匙將紅棗和南棗輕輕一壓，然後注入滾水，焗20分鐘即成。三棗茶有助滋陰養血，適合氣血不足，易疲倦、眼乾目澀、眩暈、怕冷人士飲用。但機構提醒，大棗性溫，較為滋膩，故體質偏熱及濕重易腹脹者不宜服用；大棗的升糖指數稍高，因此會造成人體血糖水平波動，糖尿病患者亦不宜食用。