虐兒問題持續橫行十多年 強制舉報及早介入揪個案

【本報訊】政府日前向立法會提交強制舉報虐兒的立法草案，本身是兒童事務委員會委員的葉柏強表示，新冠疫情期間由於兒童多了時間留在家中，不少虐兒個案變得隱蔽，形容本港虐兒問題在十多年內持續惡化。

疫禍3載 有兒童誤服毒品 葉柏強指出，去年有約1,500名兒童因為受虐入院，一般需要留院長時間，認為透過強制舉報虐兒，能夠及早識別虐兒個案，並有預防作用。他指立法會預計需要6至9個月時間完成立法，政府在立法後18個月才正式執行法例，即有近兩年時間，讓社福、教育和醫學界，加強相關培訓和指引。

一對兩歲及4歲姊妹日前疑因誤服「大麻糖」，需留醫深切治療部，葉柏強指出，疫情期間濫藥數字上升，有家長在家中藏有管制藥物，令兒童誤服，形容個案令人非常失望。他指大麻二酚（CBD）若提煉得好，毒性和上癮風險較低，對控制小童抽筋亦有療效，但若不當使用，將會影響中樞系統，對專注力和精神健康造成永久損害。