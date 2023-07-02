10至16歲受訪學生 三成精神健康轉差

【本報訊】近期本港連接發生隨機斬人和倫常命案，惹起大眾關注本港支援精神病或情緒病患者的問題。香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝昨稱，調查發現三成10至16歲受訪者學生疫下精神健康變差，又指睡眠質素和家庭相處也對精神健康有影響。

有精神科醫生則指，不少學生於疫情時休息欠規律，而且使用電子產品的時間不理想，呼籲家長多關心及管教子女。

葉兆輝在電台節目表示，除家庭關係和睡眠外，亦希望低收入人士可獲更多社會的支援，僱主也可建立家庭友善工作環境，令低收入僱員有更多與子女建立關係的機會。

對於不少地方的青年人認為未來無希望，他認為，本港社會經濟發展較單一，縱使近年港府注重發展創意產業，惟不是每位青年都具有創意，建議要做好有效資源調配，照顧擁有不同技能的年輕人，讓他們有足夠發展空間。

該中心副總監暨精神科專科醫生廖廣申表示，不少精神病患者在疫情時復發，主因是社交活動減少，且社交網絡難以再次建立，所以疫後復常不代表心理健康的復常。

疫情期間 16%有抑鬱症狀 廖補充，港大另一研究顯示，16%學生在疫情時有明顯抑鬱症狀，主要由於抗逆能力減弱，社交機會減少等。他強調，良好的睡眠時間可促進腦部健康和正面情緒，但不少學生在疫情時作息欠規律，而且使用電子產品的時間不理想。