兒科病毒重症趨增 疫後變惡父母留神

包括上呼吸道感染副流感 入院即轉深切治療 新冠疫情漸消，社會步往復常，但仍有其他疾病困擾本港。香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，學童回校上課，近期有不少涉及腸病毒、上呼吸道感染、副流感和鼻病毒的非新冠病毒個案需要入院。他指，疫情前有關病毒在兒科而言比較溫和，一般只要3至4天便可康復，但近期個案則較嚴重，部分小童入院後隨即要轉到深切治療部，出現氣喘、缺水，甚至需要用呼吸機。

補充營養增抵抗力 應對長新冠 另外，今年7至8月是本港復常後首個暑假，家長或會帶子女外出旅遊。葉柏強建議家長應帶子女接種新冠和流感疫苗，並指本港兒童一針新冠疫苗接種率只有30%，認為並不理想。他又指，感染新冠的兒童當中，約有10%在康復後持續出現長新冠症狀，包括專注力轉差和身體機能倒退，影響兒童情緒行為，敏感症亦增加，家長除了協助子女注意衞生和接種疫苗，在感染康復後可透過補充營養和充足睡眠，加強兒童抵抗力。

港大兒童及青少年科榮譽臨床副教授關日華早前亦曾表示，近日確診新冠的住院兒童年紀較輕，平均只有3至5歲，個別兒童更患嘶吼症。即使本港有相關治療技術，惟延遲看醫生，嚴重個案或能引致氣管閉塞及死亡。

發高燒勿上學 人多地方戴口罩 部分兒童中招後會出現長新冠，影響器官、呼吸道及中樞神經系統，憂慮影響記憶及認知，持續約6至9個月的學習遲緩。關續指，很多家長誤以為曾感染新冠的兒童不用打疫苗，但現時3歲以下幼童的接種率偏低，感染後容現併發症需入院，故幼童要打至少3針，才可避免嚴重併發症或死亡風險。另外，因後疫情時期下夏季現呼吸道合胞病毒，或會引致肺炎或影響支氣管，提醒家長，若子女若發高燒，應盡快求醫及不應上學，在多人的地方戴口罩。