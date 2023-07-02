政府落閘 經濟環境倘好轉 未必長派消費券

【本報訊】新一期消費券本月16日派發，財金官員表示，當局無考慮將派發消費券定為長期政策，若經濟環境好轉，則不一定再派發消費券。官員又說，港人經歷3年辛酸，特別在疫情時近乎與外界隔離，部分商界人士誤解香港，但在雙方互訪後，淡化部分誤解和加強外界對本港的認識。

當局無考慮將派發消費券定為長期政策，認為若外圍情況有好轉，則未必需要再加大力度來協助提升本港消費力。官員表示，若本港商界投資意欲變好，仍需視乎外圍因素，以決定是否再派消費券，現時決定仍言之尚早。

今年11月本港再舉辦「國際金融領袖高峰論壇」，規格會比較去年更大。官員透露，「未來投資倡議研究所」將於12月第一次訪港舉行亞洲峰會，全球不少政治和商界領袖也獲邀出席，估計此國際金融大事最少或有200至300人參與。

稱互訪淡化對港誤解 市民經歷3年辛酸，特別在新冠疫情時接近與外隔絕，而且部分外界對本港的報道有偏頗成分，令部分商界人士誤解香港，在官員多次外訪和邀請外界訪港後，深化外界對本港的認識，同時淡化部分誤解。