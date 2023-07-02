死攬壓測辣招 樓市寂寥唔開竅

入場門檻高不可攀 微調按揭上車仍難 本港樓市寂寥，但港府仍「死攬」壓測及辣招，多年來備受批評，但仍未開竅。財金官員表示，因應加息環境仍未結束，認為調整樓按壓力測試不合適，更指再上調按揭成數空間不大，或最多只有機會微調。然而，買樓入場門檻高不可攀，就算微調按揭後，「上車」仍難；有學者憂慮若當局不上調按揭比例，更有機會增加市民買樓壓力和社會不滿情緒。

財金官員表示，加息環境未完結，而加息結束後，息率仍會在高位維持較長時間，供樓涉及20、30年，期內息口波動在所難免。因此，現時不適宜調整樓按壓力測試的要求，包括樓按的貸款人需通過假設按揭利率加2%，以及供款佔入息比的要求。

官員又說，貸款人的供款能力關係到個人經濟能力變化，有金融安全、金融穩定的考慮；而上車盤計及按揭保險的按揭成數達九成，再上調空間不高。有小家庭由小單位想換更大單位，當局會考慮銀行按揭及承擔按保之間，是否在個別位置可作調節，以在可能範圍內減輕市民壓力，但官員強調只是微調。

學者：95%按揭始幫年輕人 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，若港府不調整樓按壓力測試和九成按揭，則有可能增加市民的經濟負擔。縱使九成按揭，對青年人的置業負擔仍然巨大。若九成按揭可上調至九成半的話，則對年輕人的幫助更大，但他憂慮，銀行按揭的微調最終變成紙上談兵。

房策徒添怨氣 中層無助硬食 陳又稱，若當局最終不上調按揭比例，更有機會增加社會不滿情緒。因房屋政策較多幫助基層市民「上公屋」，反而對繳稅較多的中產人士協助相對較少，變相可能增加他們的怨氣。內地有地方推行買樓優惠，若符合專才條件，則有可能獲三分之一或五成的置業費用減免，他認為港府可參考。

辣招不合時宜 累單位流轉少 對於辣招而言，陳偉強建議取消，因該政策其中一個原意是應付樓價不斷上升，但感覺壓抑成效不大，更影響樓市流轉。他期望可營造一個健康的樓市，部分人可能想將現居單位更換為更大的單位，但即使可能有錢，其實換樓也不容易，變相減少樓宇流轉性，所以「辣招」不應為常設措施。

建北都人工島 死撐財政穩健 另外，港府力推北部都會區及交椅洲人工島發展，掏空庫房。但官員指本港財政穩健，無發債集資的急切性，而兩個項目的融資方式不一定相同，融資思維可以拉大，不一定每次也需港府首先出資，亦可運用來自市場的資金協助。

雖然兩個項目推行時間相若，但官員不擔憂有爭奪資金和資金籌集更困難的問題，因本港金融市場資金量深厚，擁有不少跨國資金，更有不少內地基金希望有穩健長遠的回報。