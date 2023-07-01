疊床架屋嘥公帑 政治花瓶累香港

回歸26年，特區政府表現一蟹不如一蟹，開支卻一年比一年巨大，今個財政年度更出現千億元財赤，惟港府不但沒有節流的打算，更繼續大花筒，尤以燒錢供養一大堆政治花瓶最為人詬病。本報計過，醫管局、積金局、平機會、私隱公署及競委會5大法定機構，每年燒掉近千億元公帑，惟績效欠奉，問題多多，納稅人得物無所用，只能充當冤大頭。

表現無能 肥上瘦下 5大法定機構之中，以醫管局燒錢最多，僅2023-24年度的預算開支便高達909億元。誠然，香港人口老化，基層病人眾多，醫管局獲得最多撥款無可厚非。然而，高官老愛將公帑「量入為出，用得其所」掛在嘴邊，那麼，醫管局的巨額預算是否用得其所，讓人覺得物有所值呢？答案顯然是否定的，單是人手荒的問題便束手無策。可以看見，公院醫護人員近年流失嚴重，截至4月底的過去12個月，醫管局共有449名全職醫生離職，流失率為7.1%；全職護士的流失率更高達10.9%，整體護士人手再減少458人，令人嘩然。

醫管局承認情況不理想，奈何挽留人手一籌莫展，所謂對外「搶人才」同樣龜行蝸步，年底前可能只有約10名來自歐洲、東南亞、內地城市的專才到港任職。流失的醫護數以百計，卻只能聘請10人填補空缺，本港公營醫療死結難解，豈是無因？

事實上，目前醫管局每年需處理800萬個專科個案，而且以每年90萬個的速度增長，人手流血不止，難怪專科穩定新症的平均輪候時間長達2到3年，小病拖到變大病，大病拖到變無命。更不堪的是，醫管局的錢都不知花到哪裏去，各間公立醫院日久失修，冧燈冧軌冧天花輪番上演，堪比第三世界。

看來，除了一眾醫管局高層的薪酬達到世界一流的水平，例如行政總裁高拔陞獲加薪至一年616萬元天價外，公營醫療水平無一達到國際水準。局方一味「肥上瘦下」，人員士氣低落，醫療質素每況愈下，事故不絕如縷，港府一味「畀錢」了事卻不檢討醫管局積弊，亂象積重難返，最終又是害苦病人。

更令人非議的是平機會。審計署前陣子踢爆平機會處理部分投訴效率欠奉，有個案拖延逾1,000日之久，本已聳人聽聞；更不可理喻的是，平機會連採購會議桌也是不貴不買，有2萬餘元的不要，偏要買9萬多元。

遑論歷屆平機會主席皆醜聞纏身，不是亂花公帑瘋狂外遊，就是用人唯親，而且自2000年起，國家人權機構全球聯盟一直把平機會的工作評為C級，堪稱又貴又廢。正如本報一直倡議，港府與其每年花費逾億元公帑，大手筆資助一無是處的政治花瓶，無助提升香港國際形象，還一直燒錢，倒不如一刀切「摺埋」省錢一了百了。

不監不管 怠政懶做 另一令天下打工仔「深惡痛絕」的強積金制度，主管機構積金局同樣表現差勁。僅去年首10個月，全港逾300萬打工仔人均帳面虧蝕逾6萬元，令人咋舌。惟積金局不但無意加強監管各金融機構，反而堅持「無為而治」。實際上，強積金推出以來蝕多賺少，加上行政費高昂，回報連通脹都追不上，打工仔手執「雞碎咁多」，根本無法安享晚年。港府為了推卸安老責任，寧要市民「硬食」，明益基金界，民怨由此而起又何足為奇。

至於私隱公署和競委會，無非又是點綴性質大於一切，成功檢控的個案寥寥可數，早被嘲為無牙老虎。前者在起底刑事化後處理2,000多宗個案，竟然只有兩人被判罪成，是搜證不足還是聊作交差，不言自明。後者在競爭條例生效近8年間，打過的最大「老虎」，是律政司前司長鄭若驊丈夫潘樂陶控制的安樂機電設備工程，涉及合謀定價、瓜分市場及或圍標案，惟罰款只有區區1.5億元，對比其承接的單一政府工程動輒達數十億元，簡直不痛不癢。兩個法定機構老虎打不到、檢控做不好，與其每年耗費約兩億元公帑營運卻毫無建樹，倒不如合併到其他執法部門旗下。

由此可見，香港之所以陷入千億元財赤，與港府監管無能、濫開機構脫不了干係。而這些所謂法定機構，個個收了錢便猶如獨立王國，不受制約，即使審計署發表審計報告炮轟一番，機構高層只消口說檢討便輕鬆過關，完全沒有後果。更不必說，港府所謂推出KPI關鍵績效指標至今只聞樓梯響，法定機構大安旨意怠政懶做。開源無方，節流無計，一旦庫房乾塘，難道港府又伸大手板等「阿爺」打救？