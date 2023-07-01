龍吟虎嘯：怪哉！美管大陸不管

台灣是中國的一部分、一個省，對管治台灣的選舉活動，中央從來不管，也似乎管不了。然而，遠在萬里的美國卻長期介入台灣選舉，暗中挑選甚麼人當上台灣地區的領導人，把台灣打造成對付中國的棋子，把台灣領導人弄成美國的代理人。這是非常怪異、傷害中國主權、十分危險的事情，關乎中國的核心利益，關乎是分裂還是統一。

美媒報道，不久前，美國國務卿布林肯訪京時，和中國官員曾討論台灣明年「總統選舉」問題。報道說，中國大陸試圖了解美方對台灣大選的興趣，暗示「台獨立場」的民進黨參選人賴清德若當選，會進一步損害中美關係。大陸清楚，這些年兩岸關係緊張，和民進黨、蔡英文當局「倚美謀獨」獲得美國大力支持甚至得到美國的策劃有直接關係。蔡英文是迄今為止，美國最稱心如意的「台灣總統」。

目前，中美博弈進入十分緊張、危險的關鍵時刻，下屆「台灣總統」誰屬？民進黨的賴清德？國民黨的侯友宜？民眾黨的柯文哲？山姆大叔自是要插上一手。布林肯聲稱，在這個問題上，美國政府不偏不倚，不支持任何對選舉過程的干預；但眾所周知，這是騙人的鬼話。美國對台灣大選的介入干預由來已久，對有可能當選的參選人，都要「面試」、「照肺」、「考察」，對其感興趣者更會耳提面命。

對台灣大選從來不介入、不干預的是大陸，這是很不應該的。大陸一向堅拒外國勢力介入干預台灣事務，但又不把台灣事務中的「大選」當成中央必須管轄的事務管起來，這就不僅是主權問題、國安問題有「短板」、「漏洞」，而是眼看着外國勢力上房揭瓦，把台灣地區的頂層管治權據為己有而不作為！大陸要堅決有效地反擊美國對台灣干預、把台灣當成打擊中國的棋子、製造中國分裂，就一定要想盡辦法介入台灣大選，堅決阻止「倚美謀獨」的勢力當選。