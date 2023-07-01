多間展館 康體設施 免費開放

【本報訊】七一行街、食飯「有着落」外，亦不乏好去處。全港19間博物館及藝術館、康樂及文化事務署轄下康體設施，以及香港濕地公園，將免費開放參觀及使用，最適合一家大細「放電」。

今日免費開放設施包括香港科學館、香港太空館的常設展覽（天象廳節目除外）、西九文化區M+、香港故宮文化博物館7個專題展覽、香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港鐵路博物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心。值得留意的是，香港故宮文化博物館需預先網上購票，惟免費門票已全部換罄。

多樣康樂設施亦免費開放，包括室內及戶外設施、公眾游泳池、水上活動中心。市民可在各區「康體通」櫃台及網上預訂系統，以先到先得方式，預訂今日未被團體預訂的康樂設施。每人只可預訂一節免收費設施；公眾游泳池毋須預約，開放時段排隊輪候，名額先到先得。

香港濕地公園方面，市民今日可免費直接經訪客中心進入，參觀濕地保護區和訪客中心，並參與各項公眾教育活動，多角度認識濕地生態。同日到訪香港聯合國教科文組織世界地質公園火山探知館，參與活動即可免費獲得香港地質公園金屬章一枚。

魚菜產品有折扣 環保回收添積分 另外，菜統處和魚統處一連七日將於「本地魚菜直送」網頁和「本地魚菜直送2.0」手機應用程式，推出特定產品71折優惠。環境保護署7月內亦推出活動，期間到「綠在區區」社區回收網絡回收，或利用智能廚餘機參與廚餘回收，可獲額外「綠綠賞」積分。