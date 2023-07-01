商界優惠大放送 涵蓋吃喝玩樂交通

港鐵MTR Mobile舉行車票抽獎活動，送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票。

為慶祝七一假期，政府、商界等推出多項限定優惠，吃喝玩樂一應俱全。其中，全港約1,500間響應參與的食肆將提供71折優惠；零售業界則展開為期兩個月的大型推廣活動，約150個品牌共6,000間零售商舖，提供購物優惠和體驗獎賞，總值超過15億元。渡輪、電車、輕鐵及港鐵巴士，今日亦免費任搭，港鐵更會抽獎送出全年免費車票等獎賞，盼市民外出盡興而歸。

今日是疫後復常的首個七一假期，飲食界自發推出是次優惠活動，參與食肆門市張貼標誌供識別，而至少一道菜式或指定套餐可享71折優惠，例如有大型酒樓集團全線提供原價668元、四位用的的六頭鮑魚宴，折後約474元；有連鎖快餐店則推出冬瓜盅二人小菜套餐，71折後只需99元。業界透露，假如反應理想，不排除政府7月16日發放第二輪電子消費券時，再推出類似優惠。

包括免費 咖啡 漢堡 5G卡 至於7月1日至8月31日舉辦的「開心購物節」，主辦的零售管理協會透露，活動聯同近150個品牌約6,000間零售商舖，向市民和旅客提供購物折扣、減價或贈品，以及免費禮品等，獎賞價值約15億元。

參與商戶將派出30款共超過130萬份免費禮品，包括10萬杯咖啡、一萬個漢堡包、1,400份超市現金券、100萬張5G漫遊卡等。此外，活動更引入遊戲體驗，包括「買嘢估單價」、超市一分鐘掃貨、影相打卡上載動人故事等，參與活動亦有機會獲贈禮品，更可親身體驗食玩買的消費樂趣。協會期望活動能凝聚業界力量，為社會注入正能量，並配合政府一系列推廣活動，鞏固本港經濟復甦勢頭。

交通方面，多個公共交通今日免費任搭。乘搭輕鐵或港鐵巴士，上車毋須拍卡或付車費。港鐵MTR Mobile亦舉行車票抽獎活動，送出7.1萬份免費本地車程，以及26張全年免費車票，獎品總值超過250萬元。

同日，天星小輪往來尖沙咀至灣仔的航線、富裕小輪水上的士、中環往來紅磡、屯門大灣、北角觀塘等多條航線，同樣免費；電車則由今日起一連五日，提供免費乘搭優惠。