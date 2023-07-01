政情：茶敍見善團 梁君彥做推銷員

個個議員都話好忙，忙住開會同落區，連見家人嘅時間都好少。但係立法會主席梁君彥竟然做推銷員。推銷乜嘢？係立會寶物呀！

講笑啫！係就係推銷，為咗慈善就豁出去喇！話說梁君彥喺社交平台貼文，話尋日同6大慈善機構嘅代表茶敍。眾所周知，各善團不停做社會服務同扶助弱勢社群，搞活動同服務冇錢唔得，當然要搵贊助。

闊別3年再辦茶敍 梁君彥話舊年特意邀歷任同現任特首以及立法會主席，喺一套限量版嘅首日封上簽名，而為咗協助推廣慈善文化，立法會秘書處歡迎各大慈善機構日後舉辦特別籌款活動時聯絡秘書處，若果得到行政管理委員會同意，立法會可以向每家慈善機構，捐出呢套別具意義嘅首日封用作慈善拍賣用途。

佢仲話呢套首日封屬限量版，但為善不甘後人，能為社會有需要人士出一分力，絕對值得。相信經過佢咁落力嘅推銷，在座嘅善團應該好快會搵秘書處幫手嘞！

話時話，呢次係疫後首次茶敍，闊別3年，佢話出席嘅嘉賓同議員人數都創歷史新高，約有130位嘉賓同46位議員參與，加強互動交流。