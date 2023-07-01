政情：齊做客座教授 張建宗羅致光嶺大聚頭

上屆政府兩名問責高官有新動向。嶺南大學亞太老年學研究中心尋日公布，委任政務司前司長張建宗、勞工及福利局前局長羅致光出任客座教授。

足迹遍3間大學 嶺大話張建宗將擔任健康及社會服務管理課程嘅客座教授，會為中心嘅研究工作提供策略性意見，又話張建宗期望同學生互動，坦誠分享佢近半世紀效力政府同服務香港嘅豐富經驗。

現年72歲嘅張建宗喺政府任職長達49年，而離開官場後，前年12月加入香港大學出任社會科學學院客席教授，舊年9月獲香港教育大學委任為亞洲及政策研究學系榮譽教授。

咁羅致光負責乜嘢？嶺大話憑藉羅致光喺公共服務同學術活動方面嘅豐富經驗，同埋喺扶貧、社會福利同家庭事務方面嘅深厚知識，將為中心進一步開展有助政策制訂嘅實證研究、同埋就課程設計提供建議，亦會為師生同職員提供富有洞察力嘅講學。其實佢今年1月已加入港大做兼任教授，教授社會工作同社會政策，喺2月出任教育大學榮譽教授，連同嶺大已獲3間大學聘任。

曾經做過中央政策組全職顧問嘅王卓祺亦被委為客座教授，佢曾任中大社會工作學系教授，主力研究基層民生，依家係中大亞太研究所名譽高級研究員。