打鼓嶺塌15米樹阻路

【本報訊】本周四晚上9時許，打鼓嶺坪輋路近坪原路，有一棵約15米高的大樹突然塌下，並且橫亘來回行車線，有途經駕駛人士見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，隨即動用電鋸鋸開大樹，並把枝幹移往路旁，以待有關部門派員清理。受事故影響，現場來回行車線須一度封閉，交通略為受阻。