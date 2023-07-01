7月1日(六)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月01日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
打鼓嶺塌15米樹阻路
【本報訊】本周四晚上9時許，打鼓嶺坪輋路近坪原路，有一棵約15米高的大樹突然塌下，並且橫亘來回行車線，有途經駕駛人士見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，隨即動用電鋸鋸開大樹，並把枝幹移往路旁，以待有關部門派員清理。受事故影響，現場來回行車線須一度封閉，交通略為受阻。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230701-0701_00176_265/打鼓嶺塌15米樹阻路
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc