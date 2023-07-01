受賄助購平機票 國泰兩前員工罪成

【本報訊】3名國泰航空前僱員，涉嫌在一年半間與另外3人串謀，收取逾9.8萬元賄款，以協助該3人利用國泰的員工福利計劃，以優惠價格購買機票，涉及75程機票。3人被控4項串謀使代理人接受利益罪，其中一人早前承認3項控罪，餘下兩人則不認罪，而單就該兩人收取的賄款約6.6萬元。經區院審訊後，法官郭啟安昨裁定該兩名被告罪成。法官最終把3名被告的判刑一同押後至9月7日處理。

同案另一被告助指證 兩名否認控罪的被告是李仲輝（男、27歲、前機艙服務員）及王愛婷（女、32歲、前機艙服務員），兩人各否認一項串謀使代理人接受利益罪，涉款6.6萬元。同案另一名被告劉靜雯（女，35歲、前航空艙務長）則於早前承認3項控罪，並轉為控方證人指證本案兩名被告。

法官裁決指3名被告之間的WhatsApp對話紀錄，充分顯示商討和交易過程，而銀行轉帳截圖的金額亦與該兩被告收取的賄款一致，反映他們是串謀收受利益，違反國泰「同行旅伴」計劃守則。法官亦批評眾被告的行為損害國泰航空的聲譽和形象。

控方案情指3名被告在2018年12月至2019年9月期間，與其他外籍人士串謀，提名她們成為國泰員工福利下的「同行旅伴」，令他們以正價一折的優惠購買機票，並從中收受約9.8萬元賄款。案件編號：DCCC 490/2021