順藤摸瓜檢大麻花 將軍澳拘兩男子

【本報訊】本周四晚上約7時，將軍澳區執法人員，在彩明苑一帶進行反毒品罪惡巡邏。期間，人員在彩明苑商場外，發現兩名男子形迹可疑，遂上前作出截查。其中一名男子聲稱身份證遺留在他駕駛之的士內，隨後兩人被帶返的士位置調查。

人員打開的士車門，隨即傳出懷疑大麻氣味，經仔細搜查後，在車廂內檢獲共15包、共重約136克懷疑大麻花，同時在車尾箱再檢獲600支、重約600克的懷疑大麻精油，毒品總市值約6萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該兩名俱23歲的男子，並把他們帶走扣留調查。案件仍在調查，不排除稍後有更多人被捕。