搗兩跨境詐騙集團 涉款6820萬 拘17人

操控傀儡戶口洗黑錢 最細13歲女受騙 中港兩地警方於前日起一連兩日採取聯合行動，瓦解兩個分別活躍兩地的詐騙集團，行動共拘捕17名內地及本地人，包括兩個集團的主腦及骨幹。涉案集團牽涉逾149宗不同種類的騙案，受害者共有157人，涉款總額高達約6,800萬。其中最大一宗損失的案件，是一名中年男子誤墮援交陷阱，慘被騙約1,000萬元。

內地警方早前發現一個針對香港等境外受害人進行詐騙的裸聊騙案營運中心，本港執法部門經情報交流後，揭發該裸聊詐騙集團與本地一個詐騙集團有關，相信牽涉至少149宗、發生於去年11月至今年6月的援交、求職及裸聊等不同類型的網上騙案。案件共有157名受害人（13至79歲），包括96男61女，涉款高達6,820萬，集團更透過操控傀儡戶口，清洗約3,500萬元犯罪得益。

涉援交裸聊求職等騙案 執法部門於本周四及昨日，與內地警方同步採取聯合拘捕行動，在全港多個住宅單位拘捕10男兩女（18至57歲），包括5名集團主腦及骨幹、6名傀儡戶口持有人及一名電話儲值卡登記人，並檢獲84張銀行提款卡、31部手機、34張電話儲值卡、6部平板或手提電腦和兩隻名貴手錶。內地警方則搗破裸聊詐騙集團營運中心，拘捕主腦及成員共5名男子（21至28歲），他們主要負責聯絡及勒索受害人，以及撰寫裸聊素材及提供技術支援，並在營運中心檢獲8部手提電腦及12部手機。

執法部門經初步調查後，顯示該本地詐騙集團涉嫌在不同地點，利用不同IP位址上網，操控逾100個傀儡戶口清洗黑錢，部分成員會從清洗的黑錢，抽取約百分之一金額作報酬。另有人則協助他人開設傀儡電話號碼，以登記不同收款及社交媒體平台帳戶，甚至致電勒索受害人付款。

中年漢墮援交陷阱失千萬 最大一宗損失的騙案，是一名54歲男子墮入援交陷阱，損失約1,000萬元。另有一名年僅13歲女童，在網上售賣遊戲帳戶被騙，損失2,300元。

另外，為響應粵港澳三地聯合打擊有組織犯罪活動，大埔區執法人員於6月展開執法行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，拘捕11男8女本地人（19至64歲），他們其後獲准保釋，須於七月上旬至中旬向執法部門報到。執法人員指出，被捕人士為傀儡戶口持有人，相信被不法分子誘騙開設銀行戶口，繼而把戶口賣給犯罪分子用作接收犯罪得益。

被捕人士分別任職運輸工人、侍應及無業等，他們涉及16宗騙案，包括求職騙案、借貸騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案、網上購物騙案等，涉案總損失金額超過3,500萬元，當中最大一宗損失為1,000萬元。