向求職者索賄 前經理判囚

【本報訊】廉政公署落案起訴一名資訊科技公司前人力資源部主管，控告他涉嫌向3名求職者索賄，以助對方取得較高月薪，被告早前承認3項代理人索取利益罪，昨被九龍城裁判法院裁判官葉啟亮判處監禁1個月3星期。

求情指有新工 盼判社服 34歲被告陳鎮波是毅進科技有限公司前經理，原被控5項代理人索取利益罪名，他承認其中3項控罪，其餘兩罪則獲不提證供起訴。辯方求情時稱，被告已有新工作，且獲現任僱主支持，而涉案前僱主亦有向法庭發信，對被告作正面評價，故希望可判處社會服務令。但裁判官認為案情嚴重，須判處阻嚇性判刑，並認為案件並無特殊情況判處社會服務令。裁判官考慮到被告情況，共監禁1個月3星期。

案情指被告於2020年8月至11月期間接見3名求職者，涉及工程師及客戶服務員兩個職位。被告向該3名求職者指可以協助他們向毅進取得較高月薪，並向他們分別索取500元、3,000元及一筆沒指明金額的賄款，但遭3人拒絕。案件編號：KCCC 2555/2022