超市盜竊案 醫生夫婦上訴

【本報訊】醫院管理局高層莊慧敏及其骨科醫生丈夫趙名宇，涉嫌在黃埔一間超市偷竊逾1,600元食物一案，早前在九龍城裁判法院被裁定盜竊罪成，判處各罰款5,000元。兩夫婦不服定罪，並於前日向高院原訟庭上訴。案件現時仍未有上訴聆訊的日期。

被告趙名宇（48歲、男）及莊慧敏（48歲、女）均報稱醫生。控罪指兩人於2022年4月23日在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司偷竊10件食物，總值1,632.8元。當日兩名被告曾付款購買23件貨品，但是沒有就小玉西瓜、鹿兒島哈密瓜、日本國產雞胸及海膽等10件貨品付款。

裁判官早前裁決稱，觀看相關閉路電視片段顯示，兩人在自助收費機時的行為，不相信兩人當時有分心而沒有把涉案貨品放上收費機掃描以作付款。

各判罰5000元 就兩人聲稱當時因擔心在內地的么女而分心，這只是兩人為了開脫罪責的解釋。加上裁判官早前已裁定兩人在警誡下稱一時貪心犯案的供詞，並非受壓下或被執法人員誤導或利誘下作出，故裁定兩人罪成，判處各罰款5,000元。案件編號：HCMA 223/2023