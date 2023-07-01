假冒執法人員冚賭圖掠財 賭客生疑報案求證拉15人

【本報訊】本周四（6月29日）下午4時許，約80名男女在旺角大南街6號一個懷疑非法賭檔埋頭聚賭，期間有4名自稱執法人員的男子登門，他們身穿黑色便衣背心，胸口掛有疑似證明身份的證件，聲稱進行打擊賭博行動，繼而驅趕在場人士落樓，並禁止他們取走賭款等物品。一眾賭客在樓下等待期間，有人認為人員做法並不合理，而且附近並無任何身穿制服的同袍及執法車輛支援，似乎事有蹊蹺，大家七嘴八舌議論一番後，最後決定報案「求證」。

據了解，執法部門派員到場了解，揭發搶先一步於上址冚賭的4名男子屬假冒人員，經初步調查後拘捕15男女。被捕人士包括兩名賭檔男主持、4名假冒人員和9名賭客。該批賭客包括一名內地男子、一名本地女子及7名越南籍假難民。消息指，有主持曾承認聯絡假冒人員上門，希望在對方協助下確認場內籌碼的真偽，惟說法有待證實。

據悉，涉事單位放置兩張百家樂賭枱，賭客換取籌碼愈多，賭檔會相應加送籌碼，藉此吸引賭客。另外，平時賭檔保安尚算嚴密，只准熟客進出，而今次假冒人員上門完全未有任何阻礙。

禁取走賭款籌碼 有女賭客指出，假冒執法人員進入單位後，曾經大叫：「走啦！你哋剩番嘅籌碼擺響旁邊！」然後指示所有人離開。據她判斷，場內留下的賭款籌碼折合共值過百萬元。執法部門正進一步調查案件，不排除有人覷準賭客參與非法賭博活動「身有屎」，精心策劃今次行動。