握頸壓地虐狗案 被告脫罪

【本報訊】網上早前流傳一段懷疑虐狗影片，攝下一名穿背心男子在宋王臺遊樂場的寵物公園「管教」一隻黑色柴犬，過程中單手緊握牠的頸部，並將其壓落地面，令柴犬斷斷續續發出哀鳴。該背心男子早前否認一項殘酷對待動物罪，案件於九龍城裁判法院經開審後，裁判官梁雅忻昨裁定被告面對的控罪罪名不成立，並指接納被告行為的本意非為懲罰柴犬或要令牠受傷害。不過梁官表明須發出訊息，即使是出於善意，但亦可能造成不可逆轉的後果，故不應對犬隻使用不適當的暴力。

被告連力（39歲、報稱貨車司機）被控於2022年7月21日，在九龍九龍城宋皇臺道宋王臺公園，殘酷地毆打及驚嚇一隻屬於許姓女子的柴犬「比比」。裁判官接納愛協首席獸醫桂珍的證供指，被告的動作確會令到比比的氣管受傷，且會令牠感驚慌，不過裁決時須考慮被告的心態及其當時是否真誠相信，其行為是為制止比比且不會令牠受傷。

官斥制止方法過時 裁判官指被告制止比比的方法確實過時，但不能排除被告當時並非要懲罰牠，而且當時屬電光火石間，比比亦確曾咬過被告的手且情緒不穩，附近亦有其他犬隻。裁判官認為不能排除被告稱當時是為制止比比傷害牠自己及其他犬隻，故控方未能成功達致毫無合理疑點舉證，最終裁定罪名不成立。案件編號：KCCC 92/2023