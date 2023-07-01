暑熱指引難執行 訊息混亂玩殘工人

建造商會擬準則 約見勞處盼落實 勞工處5月訂立《預防工作時中暑指引》，提醒僱主及僱員在工作暑熱警告生效期間須停工休息，以防中暑，惟被業界批評「堅離地」，其中上月初就曾發生在5小時內「三上三落」情況，其中兩次警告更只相隔10分鐘。建造業分包商聯會會長伍新華表示，按現時的暑熱警告指引，業界要在發出警告時即時停工，困難亦不實際，冀有更清晰的準則，建造商會擬訂立新指引諮詢業界，並將約見勞工處反映。

伍新華表示，建造商會擬好新版指引的初稿，正諮詢業界，其中兩者的最大分別在於，勞工處指引為「適時休息」，新指引則為「定時休息」。

根據商會初稿建議，希望訂出定時休息時間，即除午飯時間外，上下午均會有小休時間，若果湊巧暑熱警告生效，午飯時間亦有可能延長，盡量避免最熱時工作。

盼改定時休息減混亂 他補充，定時休息時間較容易控制，亦能避免混亂，相反，現有指引難以執行，因無人能預料暑熱警告何時會生效，加上工程中不少工種存有連帶性，當警告發出時，若要隨即安排休息時間，做法不太可行。至於定時休息時間的長度，他說商會有建議，暫不宜公開，因涉及工種多，大家面對情況不同，憂慮公開會影響最後結果，期望未來數日能有共識。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文則稱，許多地盤在早上10時及下午3時15分均設有「短休」，因此並不算是很新的建議。過往一些中暑意外都不是在午飯時間發生，延長午飯時間雖是好事，惟仍需視乎實際情況。

測量點少 難反映溫度 暑熱只有兩個測量點，不足以反映所有地盤溫度，她認為單靠工作暑熱警告才作休息安排，難以保障工人；建議地盤自行量度溫度，並因應工人情況，寬鬆處理休息安排，以及增設多點休息時間，如「工作1小時休息10分鐘」，並讓工人視乎工作、身體狀況要求休息時間，切合實際需要。

她強調，如指引訂得「太死」而未能切合實際，或會帶來反效果，尤其是從事運輸或清潔的工人，如在暑熱警告生效時休息，或要加班才能完成原有工作。有工人反映部分地盤，不同分判商執行指引時，均有不同安排，她促請當局加強監管。