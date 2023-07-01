1500食肆推假期特別折扣

【本報訊】七一假期有約1,500間食肆參與優惠活動，每間店舖至少有一道菜式或指定套餐有七一折扣。香港餐務管理協會主席梁振華昨日在電台節目表示，今日參與活動的食肆，包括快餐店、酒樓、餐廳等，會張貼標誌讓食客識別，在優惠下，他預計生意額會增長一至兩成。

他指出，飲食業利潤一般只有5%到8%，目前提供的折扣已是業界不計盈利「豁出去」，較難做到全單七一折。他又稱，飲食界經營艱苦，目前生意只有新冠疫情前約八成，但工資上升約一成半至兩成，市民消費模式改變，晚市生意減少。

逾6000零售商供購物優惠 另外，6,000多間零售商舖亦會在7、8月「開心購物節」，向市民提供購物折扣以及免費禮品等。零售管理協會主席謝邱安儀在同一個電台節目表示，2月初全面通關後旅客重臨，只為業界帶動約五成生意額，加上市民疫後多外遊，本地零售市場暫時頗為疲弱。今次購物節冀能帶動更多遊客生意外，而在配合本月發放的消費券下，亦希望能吸引市民留港消費。