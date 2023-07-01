檢刀斧仿製槍 建築工被捕

【本報訊】東九龍總區執法人員，早前根據情報及經調查後，於本周四展開行動，突擊搜查將軍澳一住宅單位，並檢獲6支仿製手槍、一支仿製步槍、一支中式飛鏢、6把摺刀、兩把短刀、一把中式長劍及一把斧頭。經初步調查後，以涉嫌「管有攻擊性武器」、「管有違禁武器」及「管有仿製槍械」罪，拘捕單位內一名41歲男子，他報稱建築工人，沒有黑幫背景，他隨即被帶走扣查。

人員正就該批武器來源、是否涉及其他案件、以及儲存武器的動機作跟進調查，不排除與7月1日的日子有關。至於有關仿製槍械的威力，將交予軍械鑑證科檢驗。

曾發表疑煽動性貼文 據了解，涉案仿製槍械及武器，收藏於房間不同位置，涉案的利刀均已開封。疑犯早前在不同社交平台發表懷疑煽動性的貼文，人員將就此作進一步跟進。

執法部門表示，一直在線上及線下積極搜集情報，以及分析有關資料，特別是7月1日等具標誌性敏感日子，均會留意是否有人在網上發表具煽動性的貼文，而該些貼文往往會鼓勵他人做出犯法行為，一經發現會進行執法。