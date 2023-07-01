《家事訴訟程序條例》刊憲 提升效率

【本報訊】《家事訴訟程序條例》（《程序條例》）昨日刊憲，立法為所有家事法律程序制訂一套經整合的程序規則。《程序條例》的目的，是為家事司法制度提供一套全面、統一及易於理解的法庭程序規則，適用於家事法庭和高等法院的所有家事和婚姻法律程序。

成立訴訟程序規則委員會 《程序條例》實施後，若干條文會率先生效。這些條文包括成立新的家事訴訟程序規則委員會，作為單一訂立規則的權力機關，以及設立新的家事法庭聆案官制度，以緩減家事法官的工作量。《程序條例》的其他條文則會與《家事訴訟程序規則》（《程序規則》）一併於終審法院首席法官指定的較後日期生效。

司法機構發言人表示，《程序條例》和《程序規則》的實施將會使家事司法程序更有效率、更明確及更易使用。在切實可行的範圍內，《程序規則》會以淺白語言及行文撰寫，以確保其內容易於理解。《程序規則》的草擬本經家事訴訟程序規則委員會審議後，司法機構會進一步諮詢持份者。