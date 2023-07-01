鄭雁雄：港走出政治泥沼 昔日香港回來了

【本報訊】中聯辦主任鄭雁雄昨早出席活動，致詞時提到本港已逐步走出政治漩渦泥沼，「昔日熟悉的、可愛的香港又回來了」。他又引述國家主席習近平指出，香港正處於開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，機遇和挑戰並存，機遇大於挑戰。另在中央的堅強領導及支持下，有憲法、基本法的有力保障，香港「一國兩制」實踐一定能行穩致遠。

鄭雁雄表示，習近平去年親臨香港曾發表重要講話，當中標定了香港從由亂到治走向由治及興的歷史方位，為香港未來發展擘畫了藍圖、指明了前進方向。回想香港前些年面臨的嚴峻局面，對比今天的嶄新氣象，強調香港再也不能搞錯方向、搞亂自己，再也不能被人利用及被人蒙蔽。

稱世紀機遇下將放異彩 鄭續指，香港人從不畏懼危機與變局，從不畏懼冒險與競爭，在這樣的世紀機遇面前，必定不會作壁上觀而坐失良機，必定會抓住這樣的時與勢，推動香港在變局中育新機開新局，在中國式現代化中大放異彩，在新階段關鍵期實現再次崛起。