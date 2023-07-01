醫健：醫健寶庫：走進未來的ICU

年輕的ICU醫生常問，為甚麼ICU具備各種可支援病人的尖端科技，但在科研上卻面對重重困難，例如怎樣善用ICU的臨床病例去發展新藥物或技術，以大幅提升病人活存率？

傳統研究多利用隨機對照試驗（randomised controlled trial，RCT）作為黃金標準（gold standard），基本方法是將研究對象隨機分組，對各組實施不同干預，可是在病情非常複雜的ICU病人當中，這種近乎「一刀切」的分組研究或治療方法存在很大的局限。

個性化治療 AI助分析 那麼我們可以怎樣改善ICU病人的治療效果呢？個性化治療及護理可能是箇中關鍵。個性化治療包括使用精準醫學，根據患者的基因組選擇治療方法，利用大數據預測潛在併發症並相應調整治療策略。例如使用藥物基因組學研究患者的基因組如何影響其對藥物的反應，通過分析患者的基因組，醫生可確定哪些藥物最可能有效，哪些藥物可能引起不良反應。

另外，隨着人工智能（AI）的急速發展，近年備受關注的是如何使用AI分析患者數據並支持臨床決策。AI算法可分析大量患者數據並有助預測患者病情進展，讓醫生盡早提供治療或預防併發症。此外，AI可根據患者數據提供實時建議，如適當的藥物劑量，更可應用於遠程醫療模式Tele-ICU，協助遠程監測和管理危重病人，使醫護人員可在病況轉壞前預測有關變化，並進行治療。初步數據已證明此技術可改善患者治療效果並降低醫療成本，或有助醫生在資源有限的醫療環境下提供有需要的ICU護理。

一些新型的ICU在設施上也別出心裁，病房設計以病人為本，旨在建立舒適的環境，如利用自然光，為病人及家屬紓緩壓力；吸音建材亦可減低噪音，讓病人可在寧靜的空間裏好好休息，有助康復。

總括來說，ICU未來發展預計將注重個性化醫學，利用AI及大數據提升治療效果。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院

深切治療醫學部總監暨臨床副教授冼維正醫生

香港大學李嘉誠醫學院