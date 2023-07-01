53歲長期病婦 確診類鼻疽

發燒腹瀉入院 居李鄭屋邨 衞生防護中心公布，上月24至30日的一星期內，本港錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，患者為53歲女子，居於長沙灣李鄭屋邨，她於本周日起發病，翌日入院。女病人情況一直穩定，其血液樣本經化驗證實驗出類鼻疽伯克氏菌。連同以上個案，本港今年共錄得7宗類鼻疽個案。去年共錄得46宗類鼻疽個案，當中30宗是去年8月起錄得患者均居於深水埗區的個案。

衞生署衞生防護中心昨表示，過去一周新增一宗類鼻疽個案，個案涉及一名53歲女子，她患有多種長期病患，包括糖尿病、長期腎病和肝病。她於上月25日開始發燒和背痛，翌日腹瀉並到瑪麗醫院急診室求診，同日入院。病人情況一直穩定。她的血液樣本經化驗出類鼻疽伯克氏菌。個案的流行病學調查仍在進行中。

中心指，港府早前已刊憲，把類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病。發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。

暴風雨後應避免接觸泥土 據衞生防護中心網頁，類鼻疽屬「類鼻疽伯克氏菌」引致的疾病，該細菌廣泛存在於泥土和泥水中，特別是濕潤黏土。若接觸受污染的泥土和水源等有可能受感染，亦可能因接觸患者的血液或體液傳播。糖尿病、肺病等長期病患、從事農務者同屬高危者。防護中心更提醒市民，特別是高風險群組，尤其在暴風雨後避免接觸土壤或泥水，以免受類鼻疽病菌感染。常見病徵包括發燒、頭痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大等。