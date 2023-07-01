城巴新巴 今起合併

更換塗裝未完成 班次調動更靈活 城巴新巴於今日起正式合併專營權，由城巴接管營運，城巴表示，公司為旗下巴士及客戶服務中心等設施，更換全新城巴標誌的工作進度理想，對於合併後會否加價，城巴稱調整車費有既定程序處理，與合併無關。

城巴昨日早上為新巴位於金鐘的顧客服務中心換上全新城巴標誌，城巴總經理馬詹唯表示，由今日開始，原有的新巴巴士將會全數貼有城巴標誌，新巴車長亦會獲派印有城巴品牌的襟章，並會一直佩戴至獲發全新設計的城巴制服為止。

新舊站牌陸續取替 他表示，由於涉及過千架巴士，巴士塗裝需時更換，新巴舊塗裝仍會繼續在路面上出現，但會換上新標誌，至於數千個站牌，新巴舊站牌未來幾個月仍會出現。

他又指，兩巴合併後會更有效率及更靈活發展，他舉例指，以往巴士班次出問題，例如壞車或交通阻塞，若要補班次，以往兩巴是各有各做，日後可靈活調派巴士，確保服務穩定性及將影響減至最低。他又舉例稱，相近巴士路線合併後可加密班次，總乘客量增加，製造雙贏局面。

被問及兩巴合併後會否加價，馬詹唯指調整車費一向按既定程序處理，會因應當時的經營環境及成本收入而定，與合併沒有直接關係。