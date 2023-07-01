西貢麻南笏碼頭修建 後年動工

【本報訊】港府於2017年宣布推行「改善碼頭計劃」，為合共23個位處偏遠地區的公共碼頭進行改善工程，當中包括西貢麻南笏碼頭。港府刊憲於麻南笏村對出1.07公頃的前濱及海床範圍內修改及擴建現有的麻南笏碼頭，最快2025年下半年動工，2027年完工。

增泊位及無障礙設施 擬議工程將增加碼頭泊位和無障礙設施，提升碼頭使用者上落船隻時的便捷度和安全。工程進行期間，當局將設臨時碼頭供公眾使用。受該工程影響的相關前濱及海床範圍已載於憲報，而相關政府公告及圖則已張貼在工程地點附近，市民亦可於北角政府合署6樓的地政總署測繪處、西貢民政事務處西貢民政諮詢中心，以及地政總署網頁政府公告欄查閱圖則。

任何人若認為他擁有在該前濱及海床或其上的權益、權利或地役權，可在刊憲日期起計兩個月內，即今年8月30日或之前，向地政總署署長交付書面反對通知。反對通知書須描述反對人的權益、權利或地役權，以及他聲稱他會受到影響的方式。

水深不足 大型船難泊 麻南笏碼頭建於二十世紀九十年代。當地村民每日使用按需求而提供服務的街渡渡輪來往該碼頭及西貢區其他地方。在周末期間也有遊客到麻南笏遠足及進行水上運動等。該碼頭附近也有不少具有環境意義的景點，包括馬鞍山郊野公園、具考古研究價值的三星灣、麻南笏魚類養殖區、自然保育區及海岸保護區等。不過，該碼頭泊位水深不足，尤其在低潮時，較大型的船隻難以靠泊，對乘客上落船隻造成不便，故當局計劃改善。