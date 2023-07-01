屯門上水5條綠色小巴線 供公眾申辦

下月25日前接受申請

申請人在填寫申請表時，請參考夾附於申請表內有關綠色專線小巴路線的詳情及「申請人須知」，並按指引填寫申請表。填妥的申請表及相關證明文件的一份正本及7份清晰影印本，以白信封密封，信封面註明「2023年6月憲報公布各公共小巴（專線）路線組別客運營業證申請」，並於今年8月25日正午12時前，投入設於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部接待處的運輸署投標箱。以其他方式提出或逾期遞交的申請，概不受理。