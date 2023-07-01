屯門上水5條綠色小巴線 供公眾申辦
【本報訊】運輸署昨日刊憲，邀請有興趣人士申請營辦兩組共5條新界專線小巴路線。該兩組路線分別為第一組屯門（井財街）至龍逸邨循環線；以及第二組港鐵上水站來往唐公嶺、蕉徑、丙崗，以及古洞北福利服務綜合大樓路線。
申請表可於以下4個運輸署辦事處免費索取，包括九龍旺角聯運街30號旺角政府合署7樓運輸署新界分區辦事處；九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座11樓運輸署公共小巴組；香港灣仔告士打道7號入境事務大樓37樓運輸署市區（香港）分區辦事處，以及香港金鐘道95號統一中心3樓運輸署香港牌照事務處。
下月25日前接受申請
申請人在填寫申請表時，請參考夾附於申請表內有關綠色專線小巴路線的詳情及「申請人須知」，並按指引填寫申請表。填妥的申請表及相關證明文件的一份正本及7份清晰影印本，以白信封密封，信封面註明「2023年6月憲報公布各公共小巴（專線）路線組別客運營業證申請」，並於今年8月25日正午12時前，投入設於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部接待處的運輸署投標箱。以其他方式提出或逾期遞交的申請，概不受理。
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