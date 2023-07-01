女子稱遭冒認反對高球場建屋

【本報訊】港府計劃收回粉嶺高爾夫球場部分土地興建公營房屋，城規會共舉行5場公聽會，本周四最後一場公聽會至昨日凌晨結束，城規會會再定日期舉行閉門會議及公布審議結果，會議上公布接獲一名市民稱遭冒認身份反對高球場建屋，並已剔除有關申述。

已剔除有關申述

城規會前日在會議前表示，早前接獲一名姓陳的女子電郵，指有人利用其姓名及身份證號碼首四位數字申述，並就此已向執法部門備案。經該會驗證後，相信陳不曾提出有關申述，並要求刪除她的有關申述。有關她的申述書，是反對於高球場興建公營房屋，理由為「愛護珍貴物種，保護罕有動物居住地」。執法部門亦證實接獲有關姓陳女子報案，指收到一份文件聲稱報案人已提交申述書，並擔心個人資料被人盜用，將案件列作「雜項資料」。