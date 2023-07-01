洪水橋元朗5幅大樓用地 第4季招標

【本報訊】政府近年大力發展北部都會區，令不少棕地作業者需要迫遷。政府昨日公布，邀請有興趣人士，就位於洪水橋／厦村新發展區及鄰近元朗創新園、首批5幅多層現代產業大樓用地提交意向書。而發展局亦要求發展商按特定賣地條款規定，把不少於三成樓面面積移交政府，以出租予受政府項目影響的棕地作業者。

首批5幅用地位於洪水橋/厦村和元朗，主要用於物流或車輛維修保養，以推動產業發展和升級轉型。有別於以往工業用地招標，發展局將要求發展商按特定賣地條款規定，把不少於三成樓面面積移交政府，由政府委任的代理機構管理，以及出租予受政府項目影響的棕地作業者，以更有序和具效益方式整合和容納對本地經濟有貢獻的棕地作業。

三成樓面面積交政府 由於要求將三成樓面面積交予政府是一項新安排，故政府邀請市場提交意向書，搜集到的意見和建議將有助政府為其後的賣地安排和投標制訂更準確的發展參數，預計5幅用地可於今年第4季起陸續推出作公開招標。

發展局指出，為達致推動產業發展及以具土地效益的方式整合棕地作業的雙重目標，發展局於洪水橋／厦村新發展區及元朗南發展區等地預留約72公頃土地，主要用於發展工業用的多層現代產業大樓。