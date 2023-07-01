北都職住不均 規劃捱轟

基建分布加劇交通擠塞 議員促增靈活度 北部都會區（北都）發展惹人關注，立法會北都發展事宜小組委員會昨討論整體規劃，有議員關注北都現時規劃仍屬「職住不均」的情況，詢問政府會否就職住比例、公私營房屋比例作出調整，亦有議員斥現時北都的構思「唔夠全面」，尤其在交通方面，促請政府要有透明度和靈活度。

政府現時規劃北都可容納約250萬居住人口和提供約65萬個工作職位，預計5年內為所有發展項目啟動收地程序，10年內完成平整40%新發展土地，以及落成40%新增住宅單位；同時會逐步收回私人擁有且具生態價值的濕地和魚塘，預計最快於今年年底完成相關研究；在交通方面，香港及深圳雙方正進行研究的港深西部鐵路，也會規劃北環綫支線連接新皇崗口岸。

要求政府「計清楚數」 議員劉國勳指現時政府除北都外，同時希望發展人工島，惟兩者估計容納的人口已超出香港整體接近一半的人口，參考現時元朗有96萬居民卻只有12萬職位，質疑未來兩地會否存在職住不均的情況，以及詢問政府會否調整目標。發展局局長甯漢豪表示，這些數字均是上屆政府在很多假設之下的估計，但之後可能會改變，形容「唔係死線一條」。

政府表示預計提供65萬個工作職位，議員陸頌雄關注會否有具體時間表和績效指標；議員葉劉淑儀也指香港整體只有300多萬個職位，65萬個職位會影響北都的基建投資分布，以及要預計會否包括內地人才來港，稱政府要「計清楚數」。甯回應指會進行研究，預計在今年到明年初會陸續完成，但關於職住平均，她則表示「盡力去做」，因「未必真係做到住喺個度可以喺嗰度返工」。

盼城鄉可共融產業 議員林健鋒則表示，政府現時構思不夠全面，例如交通問題方面，北都部分地區已經存在擠塞的情況，未來再增加建築則會更嚴重，也希望政府在處理相關事宜時要有透明度和靈活處理，釋除市民疑慮。甯強調，北都必定會「基建先行」，也會在將來的會議上交代北環綫會否有提前的空間以及更完整勾勒其他交通。

在保育、城鄉共融方面，議員何俊賢指流浮山雖然非常多旅客，但仍是「非常原始和落後的旅遊點」，政府也沒有支援和規劃，在現時規劃上，何指希望城鄉共融產業不是垂直切割的土地，而是要真正融入，如同城市農莊般。甯回應指聽到各議員意見後「愈來愈感到振奮」，也會備悉意見。