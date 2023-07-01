白花冤枉錢 港府財赤連年

【本報訊】政府連年赤字。政府在今年二月底公布新一份預算案，指今年赤字高達1,400億元，較原本預算高出1.5倍。政府預計，2023/2024年度繼續錄得赤字，將創連續5年財赤。

賴防疫抗疫開支大 政府當時指去年本港經濟受疫情打擊，同時環球央行大力收緊貨幣政策，嚴重削弱外圍經濟動力，影響本地經濟狀況。政府的收入不如預期，本財政年度的利得稅收入將較初時估算為低。股市和樓市疲弱，令印花稅收入比預期少，樓市疲弱亦影響地價收入。再加上在去年財政預算案宣布後推出「2022保就業」計劃，以及去年防疫抗疫涉及的大額開支，本財政年度的財政狀況較預期差。

雖然年內政府已適時因應疫情減退而節省部分防疫抗疫的開支，但估計仍將錄得約1,400億元赤字，高於原來預算的約560億元，財政儲備則會下降至約8,200億元的水平。

政府昨日最新公布，本財政年度首兩個月，即截至2023年5月31日的整體開支為1,241億元，收入為522億元，因此有719億元赤字。發言人表示，截至5月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取。至於財政儲備，在5月31日為7,629億元。