醫管局最大份 競委會私隱署開支增

5法定機構開支

【本報訊】根據當局文件顯示，多個法定機構中，所獲得的撥款額依次為醫管局、積金局、競委會、平機會及私隱署，而5個機構2023/2024年的預算合共約920億元。

競委會及私隱署在過去3年的開支均呈上升趨勢。競委會開支由2021/2022年的1.23億元增加至2023/2024年的1.5億元財政預算；私隱署亦由2021/2022年的8,900萬元增至9,400萬元。

雖然今年預算案撥款909億元給醫管局，較上一年度少約25億元，雖然醫管局指疫情放緩，抗疫相關撥款減少，但其實除去這些額外撥款，下年度預算開支比上年度修訂預算增加。

積金局料赤字逾億 至於積金局，2023/2024年度建議財政預算的總開支，包括營運開支和資本開支預計為6.27億元，而2023/24財政年度預計營運赤字1.6755億元，另該局向立法會財經事務委員會提交的文件亦指出，2023/2024財政年度的員工薪俸預計開支，較上一財政年度修訂預算增12.8%，原因包括為年度加薪作出預算撥備1,097萬元，用於今年4月1日起向合資格員工實施周年薪酬調整，幅度3.7%至4.8%。